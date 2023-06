ASML: piano Usa per limitare esportazioni in Cina

Il governo degli Stati Uniti ha in programma di imporre all’azienda olandese ASML Holding di ridurre le spedizioni delle sue macchine di litografia ultravioletta profonda (DUV) a sei impianti di produzione di chip in Cina. Tra questi, si segnala un impianto gestito da Semiconductor Manufacturing International Corp, come riportato da Reuters, citando una fonte vicina alla questione.

ASML ha affermato che le nuove regole sul controllo delle esportazioni avranno un impatto sulle macchine DUV, sia quelle più sofisticate sia modelli più datati.

Le sei strutture cinesi verranno identificate in una nuova norma statunitense che consentirà a Washington di vietare ai fornitori stranieri di attrezzature per chip di spedire macchine che contengono anche una piccola percentuale di componenti statunitensi. La norma prevista richiederà ai produttori di attrezzature di richiedere licenze governative per spedire apparecchiature soggette a restrizioni.