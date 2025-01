Asml: ordini quarto trimestre superano attese, invariate stime 2025

Il colosso della tecnologia ASML ha annunciato che gli ordini ricevuti nel quarto trimestre hanno superato le aspettative, con prenotazioni per un totale di 7,09 miliardi di euro. Questo risultato evidenzia la forte domanda per le soluzioni di ASML nonostante le sfide del mercato globale.

Il più grande fornitore di attrezzature per la fabbricazione di chip per computer ha inoltre confermato le previsioni di vendite per il 2025, segnale di una solida fiducia nel futuro a medio termine. Il CEO di ASML ha indicato che i rischi relativi alle previsioni di vendita per il 2025 sono bilanciati, suggerendo una visione cautamente ottimistica.

Nonostante la crescita, ASML ha notato un rallentamento della domanda proveniente dalla Cina, in linea con le aspettative.

Le azioni, colpite dal crollo di DeepSeek questa settimana, scambiano in rialzo di oltre l’8% nel pre-market.

“La forte prenotazione del Q4 e il backlog dovrebbero dissipare alcune delle preoccupazioni bearish riguardo al 2025, anche se è probabile che gli interrogativi sulla crescita del 2026 persistano”, ha dichiarato Jefferies in una nota.