ASML: ordini in calo nel 3° trimestre, aumentano vendite in Cina

Nel terzo trimestre 2023, gli ordini di ASML Holding sono crollati del 42% a €2,6 miliardi rispetto al trimestre precedente, come riportato oggi dal produttore di chip olandese. Il dato si confronta con la stima media degli analisti pari a 4,5 miliardi indicata dal consensus di Bloomberg.

Il settore dei semiconduttori sta vivendo una fase di declino a causa dei timori di inflazione e recessione che hanno frenato la spesa dei consumatori. Le vendite di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, il più grande cliente di ASML, sono diminuite dell’11% nel terzo trimestre.

Nonostante la crisi, ASML ha registrato un incremento delle attività in Cina quest’anno, poiché i produttori di chip locali hanno aumentato gli ordini in previsione del controllo delle esportazioni. La Cina rappresenta il 46% del fatturato di ASML nel terzo trimestre, rispetto al 24% del trimestre precedente e all’8% tra gennaio e marzo.

ASML, insieme ad altre società, è finita nel mirino dell’amministrazione Usa che sta cercando di limitare le esportazioni di tecnologie all’avanguardia in Cina.

Le nuove restrizioni alle esportazioni annunciate ieri dagli Stati Uniti potrebbero colpire le vendite di ASML in Cina a medio e lungo termine. Ciononostante, ASML prevede che le misure non avranno un impatto significativo sulle sue previsioni finanziarie per quest’anno o a lungo termine.