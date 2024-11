Asia, borse contrastanti tra Tokyo e Hong Kong: Nikkei in lieve rialzo

Il mercato azionario giapponese ha mostrato segnali contrastanti oggi, con l’indice Nikkei che ha registrato un lieve aumento dello 0,1% chiudendo a 39.533,32 punti. Nonostante il rialzo, diversi titoli del settore automobilistico e manifatturiero hanno subito perdite. Tra i produttori di automobili, sia Toyota che Nissan hanno visto un calo rispettivamente dello 0,1% e del 4,3%. Nel comparto manifatturiero, Mitsubishi Heavy Industries ha registrato una diminuzione dello 0,1%, mentre Nippon e Japan Steel hanno perso rispettivamente l’1,2% e il 4,4%.

Al contrario, alcuni titoli hanno contribuito positivamente all’andamento del Nikkei. Sony ha chiuso con un significativo incremento del 6%, mentre SoftBank ha segnato un aumento dell’1,6%. Inoltre, il Bitcoin continua a stabilire nuovi record, influenzato dall’elezione di Donald Trump.

Spostandosi verso altri mercati asiatici, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha subito un calo dell’1,71%, scendendo a 20.374,71 punti. Questo ribasso segue l’annuncio del governo cinese di un ambizioso piano di rilancio economico e riduzione del debito. Al contrario, le borse di Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in positivo, con Shanghai in aumento dello 0,13% a 3.456,67 punti e Shenzhen in crescita dell’1,33% a 2.122,61 punti.