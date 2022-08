Chiusura poco sotto la parità per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a quota 28.868,91 punti (-0,01%), con i settori dell’energia che hanno risentito dei timori legati alla crescita in Cina e negli Stati Uniti. L’indice Topix ha invece terminato gli scambi in ribasso dello 0,15% a 1.981,96 punti.