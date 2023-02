Ascopiave: investimenti netti per € 873 mln nel piano 2022-2026, Ebitda in crescita a 133 mln nel 2026

Ascopiave, tra i principali operatori italiani nella distribuzione del gas naturale, ha annunciato il piano strategico 2022-2026.

Il piano conferma gli indirizzi strategici indicati lo scorso anno, delineando un percorso di crescita sostenibile nei core business della distribuzione gas e delle energie rinnovabili e in nuovi ambiti di attività. Lo sviluppo avverrà in condizioni di equilibrio della struttura finanziaria, garantendo una distribuzione di dividendi remunerativa.

Di seguito gli highlights economico finanziari del piano:

• EBITDA al 2026: 133 milioni di euro (+ 56 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2022)

• Risultato netto al 2026: 41 milioni di euro (+ 10 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2022)

• Investimenti netti 2022-2026: 873 milioni di euro

• Disinvestimenti di partecipazioni di minoranza 2022-2026: 497 milioni di euro

• Indebitamento netto al 2026: 373 milioni di euro

• Leva finanziaria (Posizione finanziaria netta / Patrimonio Netto) al 2026: 0,40

• Previsione dei dividendi distribuiti: 13 centesimi per azione per l’esercizio 2022, in crescita di 1 centesimo per azione negli anni successivi sino al 2026.

Il piano presenta uno scenario che valorizza l’eventuale aggiudicazione da parte del Gruppo di alcune gare per il servizio di distribuzione gas in ambiti territoriali minimi di interesse. Tale opportunità, che dipende, tra le altre cose, dalle effettive tempistiche di pubblicazione dei bandi di gara, comporta una stima di un’ulteriore crescita dell’Ebitda al 2026 di 21 milioni ed un incremento del volume degli investimenti di 220 milioni.