Arm (SoftBank) prepara quotazione su Nasdaq, la più grande IPO del 2023

Il gigante dei chip Arm, di proprietà della giapponese SoftBank, ha fatto un passo significativo nel suo percorso verso l’offerta pubblica iniziale. I documenti per la quotazione su Nasdaq sono stati presentati, anticipando quella che si prevede essere la più grande IPO del 2023.

Il rilancio delle IPO aziendali tech potrebbe essere alimentato da questa operazione, dato il periodo attualmente molto critico per l’arrivo di queste società sui mercati pubblici. La mossa di Arm potrebbe quindi segnare un punto di svolta importante, riaccendendo l’interesse per le IPO in questo settore.

Arm ha inoltre annunciato di aver richiesto di quotare le proprie ADS sul Nasdaq Global Select Market, scegliendo il simbolo “ARM”. Non sono ancora stati rilasciati dettagli più specifici sulla loro offerta, ma si prevede che ulteriori informazioni verranno divulgate nei prossimi mesi.