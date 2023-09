Arm Holdings: possibile revisione al rialzo del prezzo di IPO

Arm Holdings starebbe valutando l’opportunità di incrementare il range di prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO), a seguito degli incontri con potenziali investitori.

Le richieste di sottoscrizione delle azioni della società di progettazione di microchip, al centro della maggior Ipo dell’anno a Wall Street, sarebbero pari a sei volte l’offerta, mentre le discussioni proseguono.

Il prezzo per azione è stato inizialmente previsto tra 47 e 51 dollari, per una valutazione dell’azienda pari a 54,5 miliardi di dollari in corrispondenza del limite superiore del range. Un valore leggermente inferiore alla valutazione di 60-70 miliardi di dollari prefissato all’inizio dell’anno. La decisione finale sul prezzo è prevista per mercoledì, con l’inizio delle contrattazioni in borsa atteso il giorno successivo.