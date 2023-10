Arm Holdings: incontro in Cina per sostenere il business dei chip

Oggi si è tenuto a Pechino un importante incontro tra Wang Jiangping, Vice Ministro dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese, e un vicepresidente esecutivo di Arm Holdings, come riferito da un comunicato apparso sull’account WeChat del ministero.

Wang Jiangping ha espresso un forte impegno verso la creazione di condizioni commerciali di livello mondiale per Arm e altre società straniere. L’obiettivo è quello di fornire un ambiente favorevole per il loro sviluppo e la loro crescita nel mercato cinese, noto per la sua vastità e le sue enormi potenzialità.

Entrambi i partecipanti all’incontro hanno sottolineato l’importanza di un rapporto di mutuo beneficio tra Arm, azienda riconosciuta per la sua tecnologia avanzata nel design dei chip, e la Cina, con la sua grande domanda di mercato. Wang ha infatti sottolineato come la combinazione di queste due realtà possa portare a risultati straordinari.