Apple: vendite iPhone in calo del 24% in Cina

Le vendite di iPhone di Apple in Cina hanno registrato una diminuzione del 24% durante le prime sei settimane di quest’anno, facendo scendere l’azienda al quarto posto tra i produttori di smartphone nel paese, secondo i dati forniti da Counterpoint Research.

La società con sede a Cupertino, California, ha perso il titolo di produttore di smartphone più venduto in Cina a favore di Vivo, un’azienda con sede a Dongguan che ha saputo meglio intercettare il segmento di mercato economico, stando a quanto riportato da Counterpoint.

Entrambe le aziende hanno registrato cali nelle vendite, tuttavia, poiché il mercato complessivo nel paese ha visto una riduzione del 7%, gettando ombre sulla speranza di una pronta ripresa.

Huawei Technologies, sostenuta dall’impulso dei suoi dispositivi Mate 60 Pro di produzione nazionale e da un’ondata di acquisti patriottici, ha aumentato la sua quota di mercato al 16,5% dal 9,4%.

Honor Device, che si è separata da Huawei nel 2020, è stata l’unica a mostrare una crescita delle vendite, con un +2%. Apple ha registrato una quota di mercato del 15,7%, in calo dal 19% di un anno fa, secondo gli analisti.

L’iPhone ha faticato a replicare il suo solito successo in Cina, in parte a causa del generale malessere del mercato. Per stimolare la domanda, Apple ha lanciato sconti sul suo store online a gennaio, e ora i rivenditori online stanno tagliando i prezzi fino a $180.