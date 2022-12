Apple: stabilimento Foxconn in Cina riprenderà piena produzione solo a fine 2022/inizio 2023

Lo stabilimento di Zhengzhou in Cina di Foxconn riprenderà la piena produzione tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. E’ quanto riferisce l’agenza Reuters citando una fonte Foxconn dopo i disordini dell mese scorso che hanno fermato la più grande fabbrica di iPhone del mondo. Le rigide restrizioni COVID-19 hanno alimentato il malcontento tra i lavoratori per le condizioni in fabbrica e la produzione del dispositivo Apple è stata interrotta con molti lavoratori che hanno dovuto isolarsi per combattere la diffusione del virus.

Foxconn non ha rivelato i dettagli dell’impatto dell’interruzione sui suoi piani di produzione. Foxconn assembla circa il 70% degli iPhone e lo stabilimento di Zhengzhou produce la maggior parte dei suoi modelli premium, incluso l’iPhone 14 Pro.