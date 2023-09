Apple: segnalazioni di surriscaldamento eccessivo dei nuovi modelli

Alcuni tra i primi possessori dei nuovo modelli iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple si sono lamentati del fatto che i nuovi dispositivi si surriscaldano eccessivamente durante l’utilizzo o mentre sono in carica, una potenziale problematica per il prodotto di punta dell’azienda.

Le lamentele si sono diffuse su vari forum online di Apple e reti social, tra cui Reddit e X. I clienti riferiscono che il retro e il lato del telefono diventano caldi al tatto durante l’esecuzione di giochi, chiamate telefoniche o videochiamate FaceTime. Per alcuni utenti, il problema si accentua quando il dispositivo è collegato alla presa per la ricarica.

Il personale del supporto tecnico Apple ha ricevuto diverse chiamate per questo problema. I tecnici hanno indirizzato i clienti verso un vecchio articolo di supporto su come gestire un iPhone che risulta troppo caldo o freddo. La nota specifica che il surriscaldamento può verificarsi durante l’utilizzo di app intensive, la ricarica o la configurazione di un nuovo dispositivo per la prima volta.

L’iPhone rappresenta circa la metà delle entrate di Apple e i nuovi modelli vengono attentamente monitorati per individuare eventuali difetti. Talvolta emergono problemi che Apple deve risolvere con aggiornamenti software o altre correzioni.

Non è insolito che i dispositivi diventino caldi, soprattutto considerando i processori superpotenti che alimentano i device moderni. La questione è capire se il problema del calore persiste e se supera limiti accettabili per i consumatori.

Alcuni utenti ipotizzano che il problema possa essere causato o aggravato dal processo di configurazione dell’iPhone. Quando gli utenti ricevono un nuovo telefono, il re-download di tutte le loro app, dati e foto da iCloud può essere un processo lungo e intensivo per il processore. Alcuni utenti sostengono che il problema potrebbe anche essere scatenato da certe applicazioni in esecuzione in background, come Instagram o Uber.

Diverse persone hanno pubblicato video in cui controllano la temperatura del telefono con un termometro. “L’iPhone 15 Pro Max si scalda molto facilmente”, secondo un post. “Sto solo navigando sui social media e si sta surriscaldando.” Un altro utente ha sottolineato che il dispositivo diventava caldo a tal punto da essere percepito attraverso la custodia.