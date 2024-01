Apple: sconti su iPhone in Cina alimentano dubbi sulla domanda

Apple ha introdotto sconti fino a 500 yuan (circa 70 dollari) sui suoi ultimi iPhone in Cina. Questa riduzione di prezzo, la prima volta da diversi anni, è apparsa oggi in sordina sul sito ufficiale cinese della società. L’offerta è valida dal 18 gennaio al 21 gennaio, proprio in vista della stagione dello shopping del Nuovo Anno Lunare, e lo sconto iPhone corrisponde a circa il 5% del prezzo del suo prodotto di punta.

Questa mossa arriva in un momento in cui in Cina si registra una crescente preferenza per i marchi locali, come Huawei Technologies, e un numero sempre maggiore di agenzie e aziende statali stanno vietando l’uso di dispositivi stranieri. Secondo gli analisti, l’ultimo iPhone 15 di Apple ha avuto un rendimento molto inferiore al suo predecessore dopo il suo debutto in Cina lo scorso anno.

Jefferies ha avvertito che le vendite di iPhone nel 2023 potrebbero essere calate del 30% dopo che Huawei ha introdotto la serie Mate 60 con un processore a 7 nanometri prodotto in Cina, un successo celebrato dai media statali come una svolta nazionale nonostante le sanzioni USA.

Nel passato, i partner di vendita al dettaglio cinesi di Apple avevano offerto tagli di prezzo più consistenti sui nuovi iPhone. Apple stessa solitamente sconta i suoi prodotti ogni anno in vista del Nuovo Anno Lunare, che quest’anno cade a febbraio ed è considerato la festa più importante del paese. Tuttavia, non ha ridotto i prezzi sui nuovi iPhone da anni.

Gli sconti di quest’anno includono tutto, dall’iPhone 13 all’iPhone 15 Pro Max. Apple offrirà anche riduzioni dei prezzi su dispositivi come il MacBook Air, la maggior parte dei modelli di iPad, alcuni AirPods e l’Apple Watch SE, secondo quanto riportato sul suo sito web. La società sta proponendo uno sconto fino a 800 yuan sul prezzo del MacBook Air.