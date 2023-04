Apple: ricavi in India +50% a $6 mld nell’ultimo anno

Il fatturato di Apple in India ha raggiunto un nuovo picco di quasi 6 miliardi di dollari nei 12 mesi terminati a marzo, con un aumento di circa il 50% rispetto ai 4,1 miliardi di un anno prima.

Lo riporta Bloomberg, precisando che i dati non sono ufficiali e che i risultati trimestrali verranno pubblicati il 4 maggio.

Intanto, l’Ad di Apple, Tim Cook, si appresta ad inaugurare i primi negozi fisici in India a partire da questa settimana, per accelerare la crescita in un Paese dalle enormi opportunità.