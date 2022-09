Apple produrrà il suo iPhone 14 in India

Apple inizierà a produrre l’iPhone 14 in India, segnando un grande cambiamento nella sua strategia di produzione.

Il colosso di Cupertino ha dichiarato che sta assemblando il suo iPhone 14 di punta in India, nel progetto ambizioso di spostare parte della produzione dalla Cina. “La nuova linea di iPhone 14 introduce nuove tecnologie rivoluzionarie e importanti funzionalità di sicurezza. Siamo entusiasti di produrre l’iPhone 14 in India”, ha dichiarato Apple in un comunicato.

Foxconn, il principale assemblatore di iPhone di Apple, sta producendo i dispositivi nello stabilimento di Sriperumbudur, alla periferia di Chennai. Il gigante di Cupertino produce iPhone in India dal 2017, ma di solito si trattava di modelli più vecchi. Questa volta, con l’iPhone 14, Apple sta producendo il suo ultimo modello in India per la prima volta, a ridosso del lancio del dispositivo. Apple venderà i telefoni prodotti in India a livello locale, ma li esporterà anche in altri mercati a livello globale. Gli analisti di JP Morgan hanno dichiarato in una nota di questo mese che Apple sposterà in India il 5% della produzione globale di iPhone 14 entro la fine del 2022. Secondo JP Morgan, inoltre, entro il 2025 Apple produrrà in India il 25% di tutti gli iPhone.