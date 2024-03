Apple: nuovo store a Shanghai, presente Tim Cook

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha inaugurato un nuovo store a Shanghai davanti a una folla numerosa.

Il nuovo negozio, che si affaccia sullo storico Tempio Jing’an di Shanghai, è il 57° di Apple in Cina e l’ottavo nell’hub finanziario cinese. È anche il secondo flagship store più grande dell’azienda dopo quello sulla Fifth Avenue a New York.

L’apertura avviene mentre Apple lotta contro il calo delle vendite di iPhone in Cina e la crescente concorrenza di rivali nazionali come Huawei.