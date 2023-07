Apple: mira a produrre 85 milioni di iPhone 15

Apple ha fissato l’obiettivo di produrre circa 85 milioni di iPhone 15 per quest’anno, una cifra in linea con quella dell’anno precedente, secondo fonti anonime riportate da Bloomberg.

La mossa è volta a mantenere costanti le spedizioni nonostante le turbolenze nell’economia globale e una prevista contrazione nel mercato degli smartphone. Un possibile aumento del prezzo per i modelli Pro potrebbe inoltre contribuire ad incrementare il fatturato complessivo.

Il successo di Apple, l’azienda più capitalizzata al mondo, ha ripercussioni sull’economia globale, alimentando il business di migliaia di fornitori e sostenendo l’occupazione di milioni di persone, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Vietnam all’India. Le azioni Apple sono salite quasi del 50% quest’anno, spingendo la capitalizzazione di mercato a 3.000 miliardi di dollari. Tuttavia, Apple e i suoi concorrenti stanno facendo i conti con un calo marcato della domanda di elettronica, dagli smartphone ai computer, a causa dell’aumento dei prezzi e dell’incertezza economica.

L’agenda di produzione di Apple è attentamente monitorata a causa del vasto impatto dell’azienda. Alcune delle più grandi società al mondo, da Samsung Electronics a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a Foxconn Technology Group, dipendono dal business dell’iPhone per stimolare la crescita e i margini. Apple ha annunciato che avrebbe smesso di divulgare il numero specifico di spedizioni nel 2018, per spostare l’attenzione degli investitori verso attività più prevedibili come l’App Store. Nonostante alcune sfide di produzione e la minore domanda per i modelli base, l’azienda ha compensato con l’aumento degli ordini per i modelli Pro.