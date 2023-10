Apple: le vendite di iPhone 15 non decollano in Cina

Il nuovo iPhone 15 stenta a decollare in Cina. Secondo le stime di Counterpoint Research, le vendite dello smartphone di Apple registrano un calo del 4,5% rispetto all’iPhone 14 nei primi 17 giorni dal lancio.

Questo a causa della debolezza persistente dei consumi e della concorrenza dei rivali locali, come Huawei Technologies, spinta dal sorprendente debutto del Mate 60 Pro, celebrato come un trionfo sulle sanzioni statunitensi grazie al suo processore avanzato made in China.

Questi report segnano un potenziale colpo per Apple, nel momento in cui l’azienda deve fronteggiare la domanda di smartphone più debole dell’ultimo decennio e i problemi di surriscaldamento di alcuni dispositivi.

Alcuni analisti ritengono che l’ascesa di Huawei possa erodere il dominio di Apple nel segmento di mercato più alto. Counterpoint stima che l’azienda cinese potrebbe vendere da 5 a 6 milioni di unità di modelli Mate 60 Pro quest’anno e questi numeri potrebbero persino raddoppiare entro il 2024.