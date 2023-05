Apple lancia offerta di debito suddivisa in cinque tranche, valore di $5,25 mld

Apple torna sul mercato obbligazionario delle blue-chip statunitensi. La società di Cupertino ha venduto obbligazioni in cinque parti, per un valore di 5,25 miliardi di dollari, che originariamente era stato fissato a circa 5 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da una persona che ha familiarità con la questione come riporta Bloomberg. L’obbligazione più lunga, un titolo trentennale, renderà 108 punti base rispetto agli analoghi Treasury, meno dei circa 135 punti base di cui si era parlato inizialmente, ha dichiarato la persona, che ha chiesto di non essere identificata perché le discussioni sono private.