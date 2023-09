Apple: forte domanda per iPhone 15, tempi di consegna raddoppiati

L’ultimo modello di iPhone lanciato da Apple sta riscontrando una domanda eccellente. In confronto al suo predecessore, i tempi di consegna per il modello base dell’iPhone 15 sono quasi raddoppiati quest’anno. Questo fenomeno indica una domanda elevata per gli ultimi dispositivi dell’azienda.

In Cina, il più grande mercato estero di Apple, i tempi di attesa per l’iPhone 15 hanno avuto un incremento significativo, come riportato dai dati di Counterpoint Research. Inoltre, anche per l’iPhone 15 Pro Max di fascia alta, i tempi di prenotazione hanno raggiunto un record. Una serie di notevoli miglioramenti su entrambi i modelli ha stimolato la domanda, a discapito però di altre versioni come l’iPhone 15 Plus e 15 Pro.

Archie Zhang, analista di Counterpoint, ha espressamente affermato: “Ci aspettavamo che i tempi di attesa in Cina per il modello base dell’iPhone 15 fossero molto più bassi, forse in linea con l’anno scorso. Per quanto riguarda il segmento ultra-premium, l’iPhone Pro Max rimane l’iPhone più desiderato in Cina, con lunghi tempi di attesa che riflettono questa situazione.”

Tuttavia, l’allungamento dei tempi di consegna non si è tradotto in un aumento dei prezzi di rivendita. Le ricerche hanno confermato le notizie di Bloomberg che i prezzi di rivendita in Cina mostrano solo una moderata crescita. Questo potrebbe indicare che la domanda è alimentata almeno in parte da persone che desiderano sostituire i loro dispositivi esistenti.

Secondo Ivan Lam di Counterpoint: “In un anno segnato da una domanda di smartphone in calo, il programma di permuta dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel ridurre le barriere psicologiche per coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo telefono. Sta diventando un contributo sempre più importante alla dominanza di mercato di Apple.”