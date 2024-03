Apple chiude a -4,1% su timori provvedimenti Antitrust

Le azioni Apple hanno chiuso la seduta di ieri in calo del 4,1% (rispetto al +0,3% dell’S&P 500 e al +0,2% del Nasdaq), bruciando 113 miliardi di dollari di capitalizzazione.

A frenare il titolo, l’attenzione dei regolatori su entrambi i lati dell’Atlantico, che generano ansia tra gli investitori per eventuali multe e provvedimenti volti a ridimensionare il suo posizionamento di mercato.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia e 16 procuratori generali stanno facendo causa al produttore dell’iPhone per violazione delle leggi antitrust. In Europa, pare che l’azienda di Cupertino sia oggetto di indagini per stabilire la conformità con il Digital Markets Act appena entrato in vigore.