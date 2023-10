Apple: CEO Tim Cook in visita a sorpresa in Cina

Il CEO di Apple Tim Cook ha applaudito i giocatori durante un evento in occasione di una visita a sorpresa in Cina, sottolineando l’importanza del mercato per il gigante dell’iPhone in un momento in cui deve affrontare sfide sempre più difficili.

I giocatori si sono riuniti in un Apple Store di Chengdu, nel sud-ovest della Cina, per giocare a “Honor of Kings”, un gioco sviluppato da TiMi Studio, di proprietà del gigante tecnologico cinese Tencent.