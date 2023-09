Apple aumenta i prezzi degli iPhone nei mercati chiave di Cina e India

Apple ha aumentato i prezzi dei suoi ultimi iPhone in alcuni dei suoi mercati chiave, tra cui Cina, Giappone e India, pur mantenendo invariati i prezzi negli Stati Uniti.

Questo avviene nel momento in cui Apple cerca di rinvigorire la crescita in un contesto di rallentamento del mercato degli smartphone e si rivolge agli utenti di fascia alta in Paesi come l’India, che è diventata un grande obiettivo per il colosso di Cupertino.