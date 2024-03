Apple annuncia i nuovi MacBook Air con l’ultimo chip M3

Apple ha annunciato lunedì le nuove versioni dei suoi computer portatili MacBook Air da 13 e 15 pollici con l’ultimo chip M3.

Il chip M3 è stato lanciato per la prima volta a ottobre, quando Apple ha lanciato versioni del chip per il computer desktop iMac e versioni più potenti del processore per i computer portatili MacBook Pro. Apple ha dichiarato 7,78 miliardi di dollari di ricavi da Mac durante il rapporto sugli utili del primo trimestre fiscale, che ha mostrato una crescita inferiore all’1%. I nuovi computer potrebbero contribuire a incrementare le vendite dell’azienda.

I nuovi MacBook Air di Apple offrono webcam a 1080p più nitide, supporto per reti Wi-Fi più veloci e una durata della batteria fino a 18 ore.