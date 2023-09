Apple acquisterà chip per modem da Qualcomm fino al 2026

Apple prolunga di tre anni l’accordo con Qualcomm per la fornitura di semiconduttori per modem. Questa decisione suggerisce che l’ambizioso obiettivo della socità di Cupertino di progettare i chip internamente potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Il nuovo accordo coprirà i “lanci di smartphone nel 2024, 2025 e 2026”, come dichiarato da Qualcomm. L’accordo tra le due aziende era in scadenza quest’anno, e l’ultimo iPhone – atteso per martedì – doveva essere uno degli ultimi modelli a utilizzare i chip modem di Qualcomm.

Invece, Qualcomm manterrà la sua posizione all’interno della catena di fornitura di Apple, che rappresenta il suo maggior cliente contribuendo a quasi un quarto dei ricavi.

“L’accordo rafforza la leadership di Qualcomm nelle tecnologie e nei prodotti 5G”, ha dichiarato il produttore di chip con sede a San Diego. Benché i termini finanziari del nuovo accordo non siano stati divulgati, Qualcomm ha affermato che è simile al precedente firmato nel 2019.

Le azioni di Qualcomm sono in rialzo del 2,7% a New York in seguito all’annuncio, mentre Apple scambia poco mossa (-0,3%).