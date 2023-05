Apertura positiva a Piazza Affari, in linea con borse Ue

Partenza in rialzo per le borse europee, in scia all’accordo sul tetto del debito negli Usa. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,4% a 26.800 punti, con acquisti in particolare su Mps (+1,3%), Bper (+1,2%) e Tenaris (+1%). Lievi ribassi invece per Pirelli (-0,6%), Stm (-0,3%) e Ferrari (-0,3%).

Ieri il presidente americano Joe Biden e lo speaker della Camera statunitense, Kevin McCarthy, hanno raggiunto un’intesa preliminare per innalzare il limite del debito e frenare la crescita della spesa per i prossimi due anni. Ora la palla passa al Congresso, che mercoledì dovrebbe votare per approvare l’accordo.

L’attenzione torna dunque a focalizzarsi sull’andamento dell’economia e sulla politica monetaria, alla luce degli ultimi dati macro, in particolare il core Pce di venerdì, che hanno alzato la probabilità di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed.

Oggi Wall Street resterà chiusa per il ‘Memorial Day’, così come Londra per il ‘bank holiday’. Nei prossimi giorni il focus si sposterà in particolare sull’inflazione dell’area euro (giovedì) e sui non farm payrolls americani, in uscita venerdì.

In Cina, intanto, i profitti industriali della Cina sono crollati del 20,6% su base annua nel periodo compreso tra gennaio e aprile di quest’anno.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso in area 183 bp con il decennale italiano al 4,36%.

Sul Forex, l’euro/dollaro poco sopra 1,07 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) si attesta a 77,5 dollari al barile. Tonfo della lira turca, sui minimi storici a quota 20 nei confronti del dollaro, dopo la vittoria dell’attuale presidente Erdogan nel ballottaggio delle elezioni presidenziali.