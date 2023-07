Apertura positiva a Piazza Affari, denaro sulle utilities

Avvio in rialzo per le borse europee, dopo la chiusura positiva di Wall Street e Tokyo, mentre i listini cinesi continuano a scontare i dubbi sulla crescita del Paese. A Piazza Affari, il Ftse Mib guadagna lo 0,3% portandosi in area 28.785 punti, con acquisti sulle utilities, in particolare A2a (+1,6%), Snam (+1,3%) e Terna (+1,1%), in scia al calo dei rendimenti obbligazionari. In calo invece Iveco (-1,5%) e Moncler (-1,3%).

Focus sulle trimestrali, in attesa oggi dei conti di Netflix, Tesla e Goldman Sachs dopo i risultati di Morgan Stanley e Bank of America diffusi ieri.

L’inflazione del Regno Unito è scesa sotto l’8% (a 7,9%), riducendo parzialmente le prospettive di rialzi dei tassi da parte della Bank of England. Oggi sono in calendario i dati finali sui prezzi al consumo dell’eurozona, oltre a quelli americani sull’edilizia e sulle scorte di petrolio, all’indomani dei numeri sotto le attese su vendite al dettaglio e produzione industriale.

Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato europei dopo i commenti di ieri del membro della Bce Knot, che hanno ridotto le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi a settembre. Il numero uno della banca centrale olandese ha affermato che una stretta dopo luglio non è garantita e che dipenderà dai dati. Il rendimento del Btp scivola al 3,94% mentre lo spread con il Bund resta in area 162 bp.

Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,122 mentre il dollaro/yen supera nuovamente quota 139. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si attesta a 79,5 dollari al barile.