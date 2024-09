Apertura negativa a Wall Street: Dow Jones perde lo 0,47%, Nasdaq apre a -0,94%

Wall Street apre in ribasso nella prima seduta di settembre, dopo la chiusura dei mercati per il Labor Day. La volatilità di agosto ha lasciato il posto a un inizio di mese incerto, con gli investitori preoccupati per l’economia.

Ad agosto il Dow Jones ha registrato un incremento di quasi l’1,8%, raggiungendo livelli record, mentre lo S&P 500 è salito del 2,3% e il Nasdaq dello 0,7%, segnando per lo S&P 500 il quarto mese consecutivo di crescita. Questa settimana, l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati economici, a partire da quelli sul settore manifatturiero statunitense e concludendo con il rapporto sull’occupazione di agosto, atteso per venerdì.

All’apertura odierna il Dow Jones segna una perdita di 196,56 punti (-0,47%), lo S&P 500 scende di 38,14 punti (-0,68%) e il Nasdaq cala di 166,49 punti (-0,94%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex diminuisce del 3,07%, attestandosi a 71,29 dollari al barile, a causa dell’aumento della produzione deciso dai Paesi dell’Opec+ e delle preoccupazioni sulla domanda cinese, il principale importatore mondiale.