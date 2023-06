Apertura incolore a Piazza Affari

08/06/2023 09:06

Partenza in ordine sparso per i principali indici europei nella penultima seduta della settimana. Se il Ftse 100 di Londra strappa un leggero rialzo dello 0,04%, il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi indietreggiano dello 0,07% e dello 0,018 per cento. Il sentiment sui mercati resta incerto in vista delle riunioni della prossima […]