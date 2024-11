Apertura in rialzo a Piazza Affari, vola Banco Bpm

Avvio positivo per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,7% a 34.180 punti. Acquisti soprattutto su Banco Bpm (+7,5%) dopo i conti e l’opa su Anima a 6,2 euro per azione. In luce anche Bper (+2,5%) grazie ai risultati, Banca Popolare di Sondrio (+2,3%) e Unipol (+2,3%) mentre arretra Prysmian (-1,7%).

Smaltita la reazione iniziale per la vittoria di Trump nelle elezioni americane, l’attenzione torna a concentrarsi sull’economia e sulla politica monetaria. Oggi sono in calendario le riunioni della Fed e della Bank of England, che dovrebbero tagliare entrambe i tassi di 25 punti base.

Per quanto riguarda la banca centrale americana, sarà interessante ascoltare la conferenza stampa del presidente Jerome Powell per eventuali spunti sulle mosse future e per le inevitabili domande sul prossimo inquilino della Casa Bianca. In programma anche le riunioni degli istituti di Svezia e Norvegia.

Nel frattempo, dal calendario macro sono giunti i dati sulla produzione industriale e l’export della Germania a settembre (rispettivamente -2,5% e -1,7%), mentre nel pomeriggio sono previste le richieste di sussidi di disoccupazione statunitensi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 130 punti base, con il decennale italiano al 3,74% e il benchmark tedesco al 2,44%.

Fra le materie prime il petrolio viaggia sostanzialmente invariato con il Brent in area 75 dollari al barile, l’oro staziona a 2.665 dopo il brusco calo della vigilia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale leggermente a 1,076 e il dollaro/yen oscilla intorno a quota 154 mentre fra le criptovalute il Bitcoin tiene sopra i 75 mila dollari.