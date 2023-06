Apertura in lieve rialzo a Piazza Affari, attesa per le banche centrali

Partenza sopra la parità per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in rialzo dello 0,3% a 27.500 punti. Tra le big di Piazza Affari, acquisti soprattutto su Interpump (+1,2%), Stm (+1,2%) e Stellantis (+1,1%) mentre perdono terreno i bancari Mps (-1%), Bper (-0,7%) e Banco Bpm (-0,4%).

Riflettori puntati sulle banche centrali: oggi si riunisce la Fed, che domani dovrebbe annunciare una pausa nel ciclo restrittivo tenendo aperta la porta per un’altra stretta a luglio, mentre giovedì toccherà alla Bce, da cui si prospetta un altro aumento del costo del denaro di 25 punti base. Dall’agenda macro sono in arrivo oggi l’indice Zew tedesco e i dati sull’inflazione statunitense.

Intanto, in Cina, la banca centrale ha tagliato un tasso di interesse ufficiale a breve termine e dal governo potrebbero arrivare nuove misure per stimolare l’economia.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta poco mosso a 167 punti base, con il decennale italiano in calo al 4,05%. Tra le materie prime, il petrolio (Brent) resta sotto i 73 dollari al barile, dopo il calo di ieri alimentato dai timori per la domanda cinese e per l’aumento dell’offerta russa. Sul Forex, l’euro/dollaro si riavvicina a 1,08.