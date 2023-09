Apertura in calo a Piazza Affari, focus sugli indici Pmi

Apertura ancora in calo per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,5% in area 28.560 punti, con vendite in particolare su Italgas (-2,2%), Iveco (-1,7%) e Pirelli (-1,5%), mentre avanzano Eni (+1,3%), Saipem (+0,7%) e Moncler (+0,5%).

Sui mercati prevale ancora l’avversione al rischio, dopo i toni restrittivi della Fed che in settimana ha segnalato tassi più elevati e per più tempo.

In mattinata l’attenzione si focalizzerà sugli indici Pmi preliminari di settembre, che dovrebbero continuare a evidenziare una debolezza nel comparto manifatturiero e dei servizi.

La Bank of Japan, intanto, ha mantenuto i tassi negativi e ha lasciato inalterata la politica monetaria, confermando la visione secondo cui l’inflazione sta decelerando, anche se i dati sui prezzi al consumo pongono dubbi sul fatto che venga raggiunto un picco nel 2023.

Tra le materie prime il petrolio (Brent) si muove poco sotto i 94 dollari al barile, dopo il divieto temporaneo della Russia alle esportazioni di carburanti.

Sul Forex, l’euro/dollaro è stabile a 1,067, mentre nel comparto obbligazionario lo spread Btp-Bund si attesta a 181 punti base, con il decennale italiano al 4,55%.