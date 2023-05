Apertura Borse europee: focus inflazione Ue e tetto debita Usa

Partenza in calo per le principali Borse europee nel giorno dell’inflazione Ue. Nei primi minuti di contrattazioni l’indice Dax cede lo 0,12%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano rispettivamente dello 0,3% e dello 0,32 per cento.

Nel corso della mattinata è attesa la stima finale dell’inflazione della zona euro che dovrebbe confermare la salita ad aprile, al 7% su base annua (+0,6% m/m) e la contrazione dell’indice core (al netto di alimentari freschi ed energia), al 7,3% dal precedente 7,5% di marzo.

Nei radar degli operatori anche l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i leader del Congresso per cercare di sbloccare l’impasse e arrivare a un accordo per alzare il tetto sul debito.