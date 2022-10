Avvio delle contrattazioni ancora all’insegna della debolezza in Europa con l’indice EuroStoxx 50 che si trova a 3.415 punti in calo dello 0,40%. Il nostro indice Ftse Mib si trova al momento in calo dello 0,11% poco sopra i 21.100 punti. Negatività anche sull’indice tedesco Dax 30 che si trova in ribasso dello 0,44% e sul Cac 40 francese (-0,10%).

Infine lo spread Btp/Bund si trova a 241 punti in calo dello 0,4%