Apertura all’insegna della debolezza in Europa in attesa dei dati Usa del lavoro

Apertura all’insegna della debolezza per i principali indici europei in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,40%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia l’ultima seduta settimanale a quota 24.600 punti in calo dello 0,32%. Debolezza anche sull’indice tedesco Dax40 che si trova in calo dello 0,25%, ma anche sull’indice spagnolo Ibex35 in ribasso dello 0,64%.

Lo spread Btp/Bund si trova in aumento di quasi il 5% trovandosi così a quota 186 punti base.