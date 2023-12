Antitrust: sanzione di oltre 1,5 milioni a Facile Energy

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di oltre 1,5 milioni a Facile Energy per inottemperanza, dato che la società non ha mai interrotto la pratica di attivare forniture non richieste di energia elettrica e gas.

“Bene, ottima notizia. Purtroppo si tratta di una goccia nel mare. Ora che il mercato tutelato sta finendo, per la luce il 1° luglio mentre per il gas il 10 gennaio 2024, le famiglie stanno ricevendo una marea di telefonate indesiderate per passare al mercato libero” afferma Massimiliano Dona presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Il consiglio che possiamo dare è di non cambiare fornitore rispondendo a una proposta telefonica o porta a porta, anche se ve la dipingono come la migliore del mondo. Il venditore dovete sempre andare a cercarvelo sul Portale Offerte di Arera” conclude Dona.