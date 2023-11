Ant Group ottiene ok del governo cinese per rilascio prodotti AI

Ant Group ha ottenuto l’approvazione del governo cinese per rilasciare i suoi prodotti innovativi di intelligenza artificiale (AI) basati sul modello “Bailing”. Lo ha confermato oggi un portavoce della società cinese.

Contrariamente ad altre nazioni, la Cina pone dei requisiti specifici alle aziende che desiderano rilasciare soluzioni di AI sul mercato. Tra questi, vi è la necessità di sottoporre i prodotti a valutazioni di sicurezza e ottenere un’approvazione ufficiale prima del loro rilascio al pubblico.

Ant Group, affiliata finanziaria del colosso dell’e-commerce Alibaba Group, ha svelato a settembre un modello AI specifico per la finanza e ha iniziato la sperimentazione di applicazioni consumer e professionali per i prodotti. L’approvazione ottenuta rappresenta un passo significativo per la società e per l’intero settore AI in Cina.