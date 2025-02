Ansaldo Green Tech, finanziamento di 317 milioni di euro dal Mimit per l’idrogeno

21/02/2025 12:47

Poste Italiane ha chiuso il 2024 con un utile netto record di 2,01 miliardi di euro e ricavi a livelli massimi di 12,6 miliardi. Il risultato operativo adjusted ha raggiunto 2,96 miliardi, superando le previsioni. Il dividendo per azione proposto per il 2024 è di 1,08 euro, in aumento del 35% rispetto al 2023. Il CEO Matteo Del Fante ha definito il 2024 un ‘anno da record’, confermando la fiducia nel futuro dell’azienda.