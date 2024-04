Anima, raccolta netta negativa a marzo 2024

08/04/2024 12:27

Le azioni cinesi hanno registrato un calo in un contesto di mercati asiatici misti, con particolare attenzione al settore immobiliare in crisi. Le preoccupazioni sono state alimentate dalla situazione di Shimao Group, colpito da una richiesta di liquidazione. Gli investitori ora guardano ai prossimi dati economici dalla Cina per valutare la ripresa economica.