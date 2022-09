Anima Holding: raccolti 28 milioni di euro in agosto

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di agosto 2022 è stata positiva per 28 milioni di euro (dopo i 101 milioni di luglio), trainata dalle gestioni individuali, per un totale da inizio anno positivo per circa 1 miliardo di euro. In dettaglio i fondi aperti hanno avuto deflussi per 48 milioni, le gestioni individuali hanno incassato invece 76 milioni. Da gennaio i primi sono in attivo per 260 milioni, le seconde per 747 milioni.

A fronte di questo risultato, le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano ora a circa 183 miliardi di euro, dai 2013,9 miliardi di fine 2021 e dai 200,8 miliardi di agosto 2021.

“Anche ad agosto il nostro Gruppo registra un dato di raccolta netta positivo, nonostante l’elevata volatilità dei mercati e la stagionalità debole che come di norma contraddistingue il periodo estivo”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding; “la domanda in questo momento vede preferite le soluzioni a scadenza che possono beneficiare del rialzo dei tassi sulle obbligazioni governative italiane e che utilizzano logiche di accumulo per la componente azionaria”.