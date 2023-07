Anima Holding completa acquisizione dell’80% di Castello SGR

Anima Holding, successivamente al consenso rilasciato da Banca d’Italia, ha portato a termine con successo l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Castello SGR. Questa operazione, che rappresenta un importante passo avanti per la crescita della società, ha visto il trasferimento di un controvalore di 60 milioni di euro, oltre a circa 1,7 milioni di euro per la posizione finanziaria netta stimata.

La transazione è stata supportata da una squadra di consulenti esperti. Vitale & Co. e Banca Akros hanno agito come Advisor Finanziari per Anima Holding, con Shearman & Sterling che si è occupato degli aspetti legali. Lo Studio Di Tanno Associati ha gestito la parte fiscale, mentre Daverio & Florio ha fornito consulenza sulle questioni del lavoro. Infine, KPMG è stato coinvolto per la due diligence contabile fiscale e ESG.

Da parte di Oaktree, Mediobanca ha agito come Financial Advisor, con il supporto legale fornito da Freshfields. Questa operazione sottolinea la continua crescita e espansione di Anima Holding nel mercato, segnando un passo significativo nella loro strategia di acquisizione.