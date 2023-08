Anima Holding: a luglio raccolta netta positiva per 532 milioni di euro

La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anima nel mese di luglio 2023 e’ stata positiva per 531 milioni di euro. Nel luglio 2022 la raccolta era stata positiva per 101 milioni, mentre lo scorso giugno si era attestata a 212 milioni.

Le commissioni nette di gestione hanno raggiunto i 140,6 milioni di euro, in calo del 5% rispetto al periodo precedente. Inoltre, le commissioni di incentivo hanno registrato una netta flessione, attestandosi a 2 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni del periodo precedente. Nonostante ciò, i ricavi totali hanno raggiunto i 162,4 milioni di euro, con una diminuzione del 7%. L’utile netto normalizzato, che non considera costi o ricavi eccezionali e/o non monetari, come gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita, è stato di 78,8 milioni di euro, stabile rispetto ai 78,6 milioni di euro dell’anno scorso.

Infine, la posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2023 è risultata negativa per 64,4 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai -60,9 milioni di euro registrati alla fine del 2022. Questo dato riflette principalmente la distribuzione di dividendi per oltre 71 milioni nel mese di maggio e il rimborso anticipato del debito bancario nel mese di giugno per 82 milioni di euro.