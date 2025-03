Anima: cda definisce “congruo” prezzo Opa Banco Bpm

Il consiglio di amministrazione di Anima ha approvato il comunicato contenente le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Banco Bpm. Nel dettaglio, il board, anche sulla base del contenuto della fairness opinion e del parere degli amministratori indipendenti, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 7 euro (cum dividendo) per azione da parte del gruppo guidato da Castagna che sarà portata in adesione all’offerta.

La delibera, precisa una nota, è stata assunta all’unanimità dei presenti.