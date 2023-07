Anima Alternative 2: raccolta a +50% per il primo fondo di debito diversificato italiano

Meno di due mesi dopo il suo primo closing, il fondo Anima Alternative 2 di Anima Alternative Sgr, pionieristico strumento di debito diversificato italiano supportato dal programma Invest EU dell’Unione Europea, ha registrato un incremento del 50% nella raccolta, totalizzando 181,5 milioni. Inoltre, il fondo ha finalizzato il suo primo investimento e ne ha approvati altri tre, portando il deployment a circa il 15% del totale in poche settimane.

“In un contesto di fundraising non semplice, Anima Alternative 2 ha raggiunto un secondo closing di notevole importanza per dimensione e rapidità”, ha dichiarato Philippe Minard, direttore investimenti di Anima Alternative Sgr. “L’intensa attività di deployment evidenzia l’importante spazio di mercato per un operatore di direct lending italiano, che si pone come supporto per le PMI e alternativa al tradizionale canale bancario”.