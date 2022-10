Anima: a settembre raccolta netta risparmio gestito negativa per 175 milioni

A settembre il gruppo Anima segna una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) negativa per 175 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per 831 milioni di euro. A fine settembre le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano a circa 175 miliardi di euro.

“Il nostro Gruppo chiude il secondo trimestre con un dato di raccolta sostanzialmente stabile, con il mese di settembre che ha inevitabilmente risentito dell’andamento fortemente negativo dei mercati”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding; “nonostante il quadro di breve periodo resti di difficile lettura, si intravedono sia nel mondo obbligazionario che in quello azionario delle interessanti opportunità di recupero, soprattutto in una logica di accumulo graduale”.