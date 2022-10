Amplifon: ricavi a 502,5 mln di euro, EBITDA in salita del 14,6%

Ricavi consolidati pari a 502,5 milioni di euro, in crescita del 12,1% a cambi correnti e dell’8,5% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre del 2021 per Amplifon che registra un EBITDA ricorrente pari a 109,4 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, con un’incidenza sui ricavi pari al 21,8%, in aumento di 50 punti base.

Il risultato netto per la società specializzata nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, è pari a 29,7 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo. “I risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2022 mostrano ancora una volta la nostra capacità di

crescere più del mercato di riferimento e in tutte le principali aree geografiche, consolidando la leadership

globale di Amplifon nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito. Abbiamo oggi un posizionamento ideale in termini di quote di mercato, qualità del servizio, capacità di

innovazione e competenze per poter competere in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto come quello attuale e continuare a crescere e generare valore per i nostri stakeholder” così il CEO Enrico Vita.