American Express: Enzo Quarenghi nominato Senior Vice President e AD per l’Italia

Enzo Quarenghi è stato nominato Senior Vice President e Amministratore Delegato per l’Italia di American Express. Oltre a guidare le divisioni consumer e business nel mercato locale, Quarenghi, si legge nella nota, supervisionerà anche le attività delle joint ventures di American Express in Svizzera e in Medio Oriente.

Enzo Quarenghi si unisce ad American Express dopo un incarico in Valentino come Chief Client and Technology Officer. Questa è la sua seconda esperienza in American Express, avendo lavorato in azienda dal 2006 al 2019. Questa è la sua seconda esperienza in American Express, avendo lavorando in azienda dal 2006 al 2019. In questo periodo ha occupato diversi ruoli di leadership, e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di American Express. In precedenza, Enzo Quarenghi ha anche rivestito posizioni di responsabilità in Ernst & Young e Accenture, lavorando per clienti di diversi settori tra cui servizi finanziari e lusso.

“Sono entusiasta di tornare in American Express, un Gruppo che si distingue per la forza del suo brand, dei suoi valori e delle sue persone,” ha dichiarato Quarenghi. Non vedo l’ora di lavorare con l’eccellente team che abbiamo qui in Italia per contribuire ad ampliare la nostra base clienti e promuovere la crescita, facendo leva sull’innovazione e sulla creazione di valore attraverso le nostre partnership, e generando un impatto positivo per i nostri colleghi e per le comunità in cui operiamo”.