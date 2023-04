American Airlines: prevede utile 1Q sotto attese

American Airlines ha previsto un utile del primo trimestre inferiore alle stime di Wall Street, principalmente a causa dei costi più elevati relativi a manodopera e carburante. Titolo in calo del 5% nelle prime negoziazioni sul Nasdaq, dopo aver guadagnato il 13% quest’anno fino a martedì.

Su base rettificata, American prevede un utile trimestrale per azione compreso tra 1 e 5 centesimi, rispetto ai 4,6 mediamente previsti da Bloomberg e ai 6 centesimi per azione delle stime di Refinitiv. Le entrate preliminari sono di $ 12,19 miliardi, in linea con le aspettative degli analisti pari a $ 12,21 miliardi.

Il vettore ha leggermente abbassato la guidance sui prezzi del carburante per il primo trimestre dall’intervallo 3,33-3,38 dollari al gallone al nuovo range di 3,27-3,32 dollari.

Le previsioni della compagnia arrivano circa un mese dopo che la rivale United Airlines ha stimato una perdita nel primo trimestre adducendo ragioni simili. L’aumento dei costi del personale e del carburante è stato parzialmente compensato con tariffe più elevate, grazie all’aumento della domanda di viaggi aerei. Tuttavia, recentemente si è assistito a un rallentamento delle prenotazioni settimanali e gli investitori monitoreranno attentamente la domanda primaverile ed estiva, il periodo più impegnativo per i viaggi.