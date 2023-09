American Airlines in rosso dopo taglio stime EPS

American Airlines ha notevolmente ridotto le stime sugli utili del terzo trimestre, a causa dell’aumento del prezzo del carburante e di un pagamento di circa 230 milioni di dollari legati a stipendi arretrati, determinato dal nuovo contratto stipulato con i piloti.

In particolare, la compagnia aerea prevede un EPS adjusted tra 0,2 e 0,3 dollari nel 3Q, rispetto a 0,65 del consensus e alla precedente stima di 85-95 centesimi. Le azioni di American sono scese fino al 5% a New York e al momento viaggiano in calo del 3% a 13,7 dollari.