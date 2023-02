AMD: utili e fatturato IV trimestre battono stime, ma il colosso stima calo vendite I trimestre

Il colosso americano dei semiconduttori Advanced Micro Devices ha annunciato una trimestrale che ha battuto le attese degli analisi sugli utili e sul fatturato, avvertendo tuttavia il mercato del rischio di un calo delle vendite su base annua pari a -10% nel trimestre attuale.

Nel quarto trimestre dell’anno, AMD ha riportato un eps di $0,69, su base adjusted, superiore agli $0,67 per azione previsti dal consensus. Il fatturato è stato di $5,6 miliardi, oltre i $5,5 miliardi previsti.

AMD ha riferito di prevedere per il primo trimestre del 2023 vendite per un ammontare di $5.3 billion, lievemente al di sotto dei $5,47 miliardi attesi dal consensus di Refinitiv. Il target presuppone una flessione delle vendite del 10% nel trimestre attuale, su base annua. Da segnalare che, in tuttoil 2022, le vendite di AMD sono salite del 44%. Il titolo sale delle contrattazioni di Wall Street dell’1,7% circa.